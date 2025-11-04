04.11.2025 10:14 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 63

Търговците ще могат да връщат рестото и в левове, ако нямат достатъчна моментна наличност в евро

Ако потребителите разполагат и с левове, и с евро за разплащанията в Новогодишната нощ в заведенията или още с настаняването уточнят в каква валута имат готовност да платят сметката си и какви са възможностите на ресторантьора да приеме плащането и да върне ресто, може да си спестят излишни спорове с търговци, които биха се оказали недобросъвестни. Тези препоръки обаче са само в духа на комуникацията между двете страни, защото законът въвежда ясни правила и те трябва да се спазват. До края на януари 2026 г. търговците са длъжни да приемат плащания и в двете валути, а рестото може да се връща както изцяло в евро, така и изцяло в левове при недостатъчна моментна наличност в левове.

Това разясни основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова в предаването “Важното, казано на глас” по bTV радио.

„Проблеми не би следвало да има, тъй като окончателните текстове на Закона за въвеждане на еврото в България с изискванията към търговците са известни вече от пет месеца. Беше проведена и мащабна информационна кампания, която включваше и срещи с представители на бизнеса по места, също и с граждани. Съставени и публикувани от институциите са редица документи в помощ на обществеността, включително Насоки за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и двойното обращение – от страна на Министерство на икономиката, както и Указания на БНБ за подготовката на банкоматите и ПОС-терминалите.“, каза тя по повод опасения на ресторантьори и хотелиери, които ще работят в Новогодишната нощ, за разплащанията в левове и в евро, и връщането на рестото.

Габриела Руменова припомни, че от 1 януари 2026 г. при теглене на пари в брой банкоматите ще разпространяват единствено евробанкноти, а от вендинг машините ще можем да пазаруваме само с евро банкноти и евро центове. И подчерта, че разплащанията на всички останали места - в магазините, заведенията и местата за настаняване, ще могат да се извъшват както в левове, така и в евро. „Това ще продължи през целия януари – т.нар. период на двойно обращение. През него търговците са длъжни да приемат плащания, както в евро, така и в левове. А търговците също могат да връщат рестото или изцяло в евро, или изцяло в левове. Така, че притесненията относно връщането на ресто в новогодишната нощ, са силно преувеличени, както биха казали някои.“, коментира тя.

„Ресторантьорите и представителите на всички останали браншове са задължени от закона да приемат пращания и в двете валути. Нещо повече – за разлика от ограничението към търговците да не връщат „смесено ресто“, то потребителите могат да платят сметката смесено – и в левове и в евро. Отделен въпрос е дали това няма да ги обърка, затова нека всеки сам прецени дали да поема този риск. Връщането на ресто в левове е допустимо тогава, когато търговецът няма достатъчна моментна наличност в евро. И нека ясно да кажем отново за успокоение на бизнеса – връщането на рестото в левове през целия януари 2026 г. при липсата на моментна касова наличност в евро не подлежи на санкция от който и да било контролен орган.”, завърши експертът по потребителски права.