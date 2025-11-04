Премиерът Желязков: Еврото е стратегически избор за България

04.11.2025 12:51 , Людмила Калъпчиева

Еврото е не просто парична единица, а стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. За нас това е пълноправно участие в европейската икономическа архитектура, по-високо ниво на доверие в инвестициите, по-ниски разходи за бизнеса и гражданите, по-висока степен на финансова стабилност и защита от външни шокове, ускорено икономическо развитие и повишена конкурентоспособност. Страната ни е напълно подготвена за плавното преминаване към единната европейка валута и правителството последователно изпълнява ангажиментите си в тази посока. С тези думи министър-председателят Росен Желязков откри конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“.

Премиерът Желязков посочи, че за страната ни да бъде част от еврозоната не се свежда единствено до самото присъединяване. Министър-председателят изтъкна, че общият европейски дом дава сигурност, но изисква грижи и усилия, за да има просперитет. „Искам отговорно да заявя, че България ще участва в тези съвместни усилия“, заяви Желязков. Премиерът изрази увереност, че от 1 януари 2026 година страната ни ще посрещне общата валута като символ на зрелост на европейската ни демокрация. „Еврото не е самоцел, а голяма отговорност и средство за постигане на устойчиви във времето цели, подобряване на стабилността и просперитета на всяка държава членка и на еврозоната като цяло“, отбеляза Желязков.

Министър-председателят посочи, че България е подготвена във всички аспекти за еврото - като законодателна рамка, логистична подготовка, адаптация на информационните платежни системи, механизмите за защита и информираност на потребителите. Желязков акцентира специално върху доверието на българските граждани. Припомни, че то беше подкопавано през годините от антиевропейски политически играчи, каквито има във всяка държава членка. „В България те настроиха част от българското общество срещу еврото, използвайки неверни внушения, спекулативни твърдения, дори страх. Въпреки това мнозинството българи продължават да избират със сърцето си европейския път. Убеден съм, че колебанията на българите относно еврото ще се разсеят съвсем скоро“, добави Желязков. Премиерът изтъкна ролята на информационната кампания за еврото, която допринася за устойчивия ръст на доверието в процеса.

Министър-председателят Желязков припомни последователната работа на поколения български политици за европейския път на страната ни, както и приноса на бизнеса и на гражданското общество в тази посока. Проведените реформи в годините от членството ни в Европейския съюз досега и процесът на интеграция са причината България е едно по-добро място за живеене и за правене на бизнес. Желязков специално благодари на европейските ни партньори за подкрепата. „Заедно доказваме, че когато имаме обща цел и обща воля, България може да постига големи успехи в рамките на обединена Европа“, посочи премиерът Росен Желязков.