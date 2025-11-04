Комедията „Тиха луда нощ“ гостува в Сливен

04.11.2025 13:08 , Людмила Калъпчиева

На 9 ноември (неделя) от 19:00 часа в зала „Зора“ – Сливен, зрителите ще могат да се насладят на изключително забавния гостуващ спектакъл „Тиха луда нощ“ – постановка на ПК „Ажур Пико“ и ДКТ „Константин Величков“ – Пазарджик.

Пиесата по текст на Рей Куни, майстор на комедийния жанр, е режисирана от Богдан Петканин, със сценография на Милен Боричев и костюми от Жанета Иванова.

На сцената ще видим любими актьори: Руслан Мъйнов, Кирил Ефремов, Антоан Петров, Милена Маркова, Асен Лозанов, Стиляна Маркова, Виктория Христова, Радослав Владимиров и Тихомир Благоев.

Спектакълът обещава вечер, пълна със смях, изненади и неочаквани обрати – една история за английски лорд, който се оказва в хотелска стая с млада секретарка от опозицията… и с неочакван „гост“. Оттам започва вихрушка от недоразумения, тайни, ревност и все по-абсурдни ситуации, които превръщат „тихата“ нощ в истинска комедийна буря.

„Тиха луда нощ“ – една вечер с британски хумор, остроумие и неподправен театрален чар. Не пропускайте!