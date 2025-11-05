05.11.2025 08:11 , Людмила Калъпчиева

На 11 ноември (вторник) от 19:00 часа в зала „Зора“ – Сливен, почитателите на театралното изкуство ще имат възможността да се насладят на гостуващия спектакъл „За кого се вдига завесата“ – една вълнуваща постановка на Драматичен театър „Невена Коканова“ – Ямбол, по пиеса на Магда Борисова.

В главните роли ще видим любими актьори: Елена Петрова, Димитър Димитров, Милен Каракамушев и Георги Ружичка.

Пиесата ни пренася в света на театъра, но и отвъд него – там, където животът и сцената се преплитат, а любовта – към професията, към човека до нас и към самото изкуство – се оказва най-истинската сила, която движи героите.

„За кого се вдига завесата“ е спектакъл за мечтите, сблъсъците на характери и за онази искряща енергия на отдаването, която поддържа духа жив.

Не пропускайте една вечер, посветена на театъра, човечността и вдъхновението!