Пловдивският драматичен театър представя „Венецианска загадка“ в Сливен

06.11.2025, Людмила Калъпчиева

На 14 ноември (петък) от 19:00 часа в зала „Зора“ – Сливен, почитателите на театралното изкуство ще могат да се потопят във вълнуващата история „Венецианска загадка“ – гостуващ спектакъл на Драматичен театър – Пловдив по пиесата на Джузепе Берто.

На сцената ще видим звездния актьорски състав: Калин Врачански, Мария Сотирова, Павел Сапунджиев и Мина Каукова.

Действието се развива в романтичната и тайнствена Венеция, където бивши съпрузи се срещат отново след осемгодишна раздяла. Любов, страст, ревност и недоверие се преплитат в техния опит да намерят път един към друг – на фона на загадъчна музикална тайна, скрита в продължение на 300 години.

„Венецианска загадка“ е история за човешките страсти, вторите шансове и мистерията на любовта, облечена в елегантния стил на италианската драматургия.

Не пропускайте този емоционален и изискан спектакъл – театър, който ще ви отведе в сърцето на Венеция!