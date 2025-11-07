Здрава Каменова гостува в Сливен със стендъп комедията „Да оцелееш по Коледа“

07.11.2025 08:16 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 71

На 27 ноември (четвъртък) от 19:00 часа в зала „Зора“ – Сливен театър „Перо и вятър“ представя забавната стендъп комедия „Да оцелееш по Коледа“ с участието на Здрава Каменова – актриса, сценарист и майстор на хумора от най-висока класа!

В това специално коледно шоу Здрава Каменова ще ви поведе в един вихър от смешни, абсурдни и до болка познати ситуации, които се случват всяка година около празниците – от лудото пазаруване на подаръци и задръстванията, до домашния хаос, сармите и семейните драми.

С много самоирония и неподражаемо чувство за хумор, актрисата ще разкаже за суетата, любовта и коледното вълшебство, което – въпреки всички предизвикателства – винаги успява да ни събере около масата с усмивка.

„Да оцелееш по Коледа“ – гарантирана доза добро настроение, смях до сълзи и най-добрият начин да започнеш празничния сезон!