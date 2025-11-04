04.11.2025 13:18 , Людмила Калъпчиева

БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ

„ПО ПЪТЯ НА ВЯРАТА“

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА „ГРАДИНИТЕ НА БОГОРОДИЦА“

Дата: 5 ноември 2025 г.(сряда)

Място: Зала Сливен

Вход свободен

Обществен дарителски фонд – Сливен и Църковното настоятелство на храм „Света София“ организират благотворителната изложба „Градините на Богородица“. Тя е част от дългогодишната кампания на Фонда „По пътя на Вярата“ .

Събитието ще се състои на 5 ноември 2025 г. (сряда) в Зала „Сливен“, като целта му е събиране на средства за довършителни дейности в помощната сграда и за текущ ремонт на параклиса „Св. Мина“ в кв. „Ново село“ гр. Сливен.

ПРОГРАМА

16.00 ч. - прожекция на документален филм „Мина“ свързан с историята на параклиса „Свети Мина“, режисьор – Владимир Белов

17.00 - прожекция на документален филм „Пътят на вярата“ свързан със „Света гора Сливенска“ , режисьор – Владимир Белов

18.00 ч. - началото на благотворителна изложба „Градините на Богородица“, автор -Дора Куршумова

Благотворителното събитие се организира с благословията на Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Арсений и подкрепата на Стефан Радев – кмет на община Сливен.

Средствата събрани от благотворителното събитие ще бъдат предназначени за довършване и пускане за ползване на помощната сграда в параклиса „Свети Мина“, кв. Ново село, гр. Сливен. Параклисът е изграден през 1939г. с дарение на Хаджи Кортеза Маринкева и досега се подържа от дарители.

Входа за събитието е свободен. За прожекциите на документалните филми са поканени представители на читалища, деца и младежи от неделни училища към сливенски храмове, ученици от сливенски училища и гимназии организирани в клубове по интереси свързани с дарителството, историята и културното наследство, млади възрожденци и други.

Всеки желаещ да подкрепи кампанията може да направи това и в Дарителската платформа Общността.com на интернет адрес www.общността.com