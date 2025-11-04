Община Сливен има готовност за предстоящия зимен сезон

04.11.2025 14:16 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен има готовност за предстоящия зимен период. От 1 ноември влезе в сила заповедта на кмета във връзка с повишаване готовността на общината за зимен сезон 2025-2026. Предприети са превантивни мерки за ограничаване и намаляване рисковете за населението. Осигурено е нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите.

Основната цел на общинското ръководство е осигуряване на безопасно движение при зимни условия по общинските пътища и уличната мрежа в града. Две са фирмите, ангажирани с почистването на общинската пътната мрежа. За полупланинската територия отговаря „Булфорест 2012“ ООД, а за равнината територия – „Пътно поддържане Сливен“ ЕООД - София, група Сливен.

През зимния период и в случаите на снеговалеж приоритетно ще се почистват мостови съоръжения, улици и подходи до детски, учебни и здравни заведения, социални и обществено значими заведения, спирки.

Община Сливен напомня на собствениците и наемателите на имоти в местностите Карандила, Даули и Сливенски минерални бани, че съгласно чл. 10 ал. 4 от Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен, председателите на управителните съвети на сгради с режим на етажна собственост и/или управителите, собствениците и ползвателите на самостоятелни жилища, офиси, търговски и туристически обекти и спомагателни постройки са длъжни да предприемат необходимите действия за поддържането на хигиената, почистването на снега в прилежащата към сградата територия и ледените висулки.

В прикачените файлове се съдържа информация за предвиденото снегопочистване на улични платна и територии за обществено ползване в град Сливен, както и зимното поддържане на общинска пътна мрежа през зимния период 2025-2026 година.