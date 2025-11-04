Започва текущ ремонт на участъци от уличната мрежа на Сливен

04.11.2025 15:25 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен започва изпълнение на текущата си ремонтна програма за месец ноември 2025 г. Тя обхваща градски райони, при които след обследване, е установена необходимостта от неотложен ремонт. Сред тях попадат участъци от ул. „Балатон“, от ул. „Георги С. Раковски“, от ул. „Никола Карев“, бул. „Ген. Скобелев“, ул. „Ген. Столетов“ и ул. „Одрин“. Приоритетно ще се извършват дейности и в кв. „Клуцохор“ - по участъци от улиците „Димитър Кавалджиев“ и „Баба Тонка“. Текущ ремонт ще бъде извършен и по пътната настилка на бул. „Илинденско въстание“ – до жп-гарата и на бул. „Банско шосе“ - в района на кръстовището с кръгово движение до КАТ.

В текущата програма са включени още участъци от улици в кварталите „Българка“, „Ново село“, „Дружба“, „Младост“, площад „Стоил войвода“ и други, възникнали допълнително.

Ремонтни дейности се планират и по транспортни подходи в крайградските урбанизирани зони – селищно образувание „Изгрев“, в Индустриална зона и други, допълнително възникнали.

От общинския отдел „Техническа инфраструктура“ информираха, че текущата ремонтна програма ще се изпълнява до края на ноември.