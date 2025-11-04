Изложбата за Сава Доброплодни привлече рекорден брой посетители в Сливен

04.11.2025 15:55 , Людмила Калъпчиева

Документалната изложба „Духовният напредък е оръжието, с което съм се заклел да бъда полезен на народа си…“ за седмица привлече рекорден брой посетители в сливенската регионална библиотека

Традиция стана в навечерието на празника на Сливен – Димитровден и на Деня на народните будители, Регионална библиотека „Сава Доброплодни” ежегодно да организира прояви, посветени на бележити личности от Сливен и Сливенския край, заемали важно място в борбата за свобода и независимост, в стопанския, обществения и културния живот на страната в различни исторически периоди, водени от идеята че сега, повече от всякога е нужно отново и отново да преоткриваме дълбокия смисъл на делата им, ако искаме да запазим онова благородно сияние, което е осветявало пътя ни като народност и нация през вековете.

Една от най-значимите фигури на Българското възраждане, посветил живота си на духовното пробуждане на народа ни е Сава Доброплодни – патронът на сливенската регионална библиотека - определян като една от най-значимите фигури на Българското възраждане - изтъкнат възрожденски учител, заслужил педагог, плодовит книжовник, талантлив преводач и публицист, самоотвержен борец за църковна независимост, активен читалищен деец и общественик, родоначалник на Българския театър.

По повод 205 г. от рождението на бележития сливенец, на 21 октомври 2025г. в централното фоайе на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ - Сливен бе открита документалната изложба „Духовният напредък е оръжието, с което съм се заклел да бъда полезен на народа си…“ Събитието бе част от програмата за отбелязване на значимата годишнина на патрона на сливенската регионална библиотека и на 70-годишнината на културната институция, както и на програмата за отбелязване на празника на Сливен – Димитровден и на Деня на народните будители.

Изложбата е организирана от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ - Сливен в партньорство с Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий” - София, Народна библиотека „Иван Вазов“ - Пловдив, Регионална библиотека „Петко Рачов Славейков” - Велико Търново, Държавен архив - Сливен, Исторически музей - Котел, Регионална библиотека “Любен Каравелов“ - Русе и др.

С много снимки, книги, периодични издания, ръкописи, архивни документи и информационни табла са представени семейството и годините на учение на Доброплодни, приносите му за духовно и културно пробуждане на народа ни, неговата дългогодишна дейност като учител и просветител, като плодовит книжовник, борец за духовна свобода, културен реформатор и родоначалник на Българския театър, активен общественик, организатор на първото честване на Деня на светите братя Кирил и Методий като всенароден празник на българската писменост и славянската култура/Шумен, 11 май 1856г./, признателността към неговото дело и др. Специално внимание е отделено и на дейността и инициативите на Доброплодни в Сливен /1859-1862/. Част от архивните документи от БИА/НБКМ/ и от фонда „Специални сбирки“ на НБИВ са представени за пръв път пред широката публика.

За организаторите на изложбата е особено радващ големия брой посетители. Само за седмица тя е посетена от над 1800 ученици от НУ „Васил Левски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Димитър Петров“, СУ „Пейо К. Яворов“, СУ „Йордан Йовков“, СУ „Константин Константинов“, ОУ „Елисавета Багряна“, ученици от гимназиален курс от ПМГ „Добри Чинтулов“, ГПЗЕ „Захарий Стоянов“, СПГ по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“, ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“, десетокласниците от НХГ „Д. Добрович“ и ХГ „Д. Дамянов“, както и от ученици от Спортно училище „Д. Рохов“. Изложбата бе посетена и от ученици от клубовете „Млади възрожденци“ от сливенските училища и от много краеведи, педагози, историци, студенти по педагогика от ТУ-София, ИПФ-Сливен, граждани.

Наред с изложбата за учениците бяха организирани и интересни презентации посветени на празника на Сливен - Димитровден и на Деня на народните будители.

С документалната изложба „Духовният напредък е оръжието, с което съм се заклел да бъда полезен на народа си…“ и другите прояви, организаторите на изложбата от РБ “Сава Доброплодни“ възкресиха по интересен начин спомена за Сава Доброплодни, за цялата му необхватна и многопосочна дейност, която е израз на една силна страст, която сам той определя като дълбока любов и грижа за отечеството и народа ни. И напомниха, чрез думите на бележития сливенец, които звучат актуално и днес, че: “Пътят на знанието, на книгите ни, на вестниците, на уредените училища и читалища, на фабриките, на търговията, на театъра и музиката… е пътят на духовния напредък. И те ни раздалечават от невежеството…. и ни приближават към Европа“.