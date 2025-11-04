04.11.2025 16:54 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

На 4 ноември 2025 г. в ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен се проведе обучение на тема „Превенция и реагиране при горски пожари“, организирано за всички трети класове. Гост беше представител на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, който представи темата по интересен и достъпен начин.

По време на обучението децата научиха как възникват горските пожари, как могат да бъдат предотвратени и как трябва да се действа в случай на пожар в природата. Гостът обясни важността на отговорното поведение сред природата – да не се палят огньове, да не се изхвърлят отпадъци и да се сигнализира незабавно при забелязване на дим или пламъци.

Учениците проявиха голямо любопитство, участваха активно в разговора и задаваха много въпроси. Обучението имаше за цел да повиши знанията и отговорността на децата към опазването на природата и безопасността на хората.