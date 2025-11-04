04.11.2025 18:08 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 15 часа | 36

На 4 ноември 2025 г. в храм „Св. Троица“ – гр. Бургас бе отслужено опелото на новопреставилия се Божи раб Теодор Стоев, роден на 8 ноември 1962 г., починал на 2 ноември 2025 г.

Заупокойното последование бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с председателя на храма ставрофорен иконом Василий Симеонов, свещеник Пантелеймон Дамянов, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

След опелото митрополит Арсений изказа своите съболезнования на семейството и близките на покойния, като подчерта, че паметта на благодетелите на Църквата остава вечна, а делата им свидетелстват за вярата, „която действа чрез любов“ (Гал. 5:6).

Вечна да бъде паметта му! Бог да го упокои в селенията на праведните!

***

Покойният Теодор Стоев бе човек на дълбока вяра и редки добродетели – с отворено сърце и щедра душа. Той помагаше на мнозина в нужда, беше истински приятел и благодетел. Като ктитор на храм „Св. Троица“, г-н Стоев дари средства за изграждането на новите престоли, посветени на св. великомъченик Димитър, св. Йоан Владимир и св. княз Борис-Михаил, с което остави светла и трайна следа в живота на енорията. Наред с църковната му дейност, Теодор Стоев бе и един от големите работодатели в Бургас, човек, който с трудолюбието и предприемчивостта си създаде възможности за препитание на мнозина.