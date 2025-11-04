Архиерейски богослужения за Архангеловден

Архиерейска вечерня в храм "Св. архангел Михаил" в с. Тънково
На 7 ноември 2025 г. от 17:00 ч. в храм „Св. Архангел Михаил“ – село Тънково, ще бъде отслужена Архиерейска вечерня по повод предстоящия празник. Богослужението ще бъде възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.
***
Архиерейска св. Литургия за Архангеловден в гр. Сунгурларе
На 8 ноември 2025 г. (събота), в деня на св. Архангел Михаил и светите Небесни и безплътни Сили, в гр. Сунгурларе ще бъде отслужена Архиерейска св. Литургия. Началото на богослужението е в 09:00 ч.
Св. Литургията ще бъде възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.