Архиерейски богослужения за Архангеловден

Архиерейска вечерня в храм "Св. архангел Михаил" в с. Тънково

На 7 ноември 2025 г. от 17:00 ч. в храм „Св. Архангел Михаил“ – село Тънково, ще бъде отслужена Архиерейска вечерня по повод предстоящия празник. Богослужението ще бъде възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Архиерейска св. Литургия за Архангеловден в гр. Сунгурларе

На 8 ноември 2025 г. (събота), в деня на св. Архангел Михаил и светите Небесни и безплътни Сили, в гр. Сунгурларе ще бъде отслужена Архиерейска св. Литургия. Началото на богослужението е в 09:00 ч.

Св. Литургията ще бъде възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.