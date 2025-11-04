АТЕЛИЕ „БАБИНАТА ЧЕРГА“ – НИШКИ ОТ МИНАЛОТО, ВПЛЕТЕНИ В ДЕТСКИ УСМИВКИ

04.11.2025 21:15 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Във връзка с 45-годишния юбилей на училището, днес класната стая на 2.А се превърна в работилница на спомени, цветове и творчество.

В ателието „Бабината черга“ учениците, заедно със своите учителки Таня Чотова и Мария Монева, се запознаха със старинния стан – онзи магичен уред, на който бабите ни са тъкали топлина, уют и история.

Учителите бяха изработили импровизиран стан, с който децата преплетоха цветни нишки и създадоха своя собствена черга – пъстра, весела и уникална, точно като тях самите. С ентусиазъм и любопитство те научиха как техните баби са тъкали с любов и търпение, превръщайки всяка нишка в разказ за дом, традиция и грижа.

А за финал рисуваха цветни, шарени черги, които оживяха върху белите листи, носещи духа на българското и радостта от сътвореното с ръце и сърце.