Сливен, кратки вечерни новини, 04.11.2025 г., вторник

Община Сливен е напълно подготвена за зимния сезон 2025–2026 г.

Община Сливен започва ноемврийската си програма за текущи ремонти на уличната мрежа.

Психологът Катрин Федина обяви началото на нова серия групови срещи под името „Виждам те“, част от нейния Проект „Промяна към човечност“.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

От началото на 2026 година таксата за издаване на лична карта ще се повиши - новата цена ще бъде 30 лева за документ с 10-годишна валидност и 21 лева за лична карта със срок от 4 години.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) за трета поредна година организира безплатни тренировки по плуване за учениците от Сливен - занятията започват на 10 ноември и ще се провеждат всеки работен ден по предварително изготвен график, с който училищата вече са запознати.

Село Желю войвода ще отпразнува храмовия си празник на 8 ноември – Архангеловден.