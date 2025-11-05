05.11.2025 09:59 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен

По повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който се отбелязва всяка трета неделя от месец ноември, в Сливен се организира кампания по кръводаряване. Тя ще се проведе на територията на Кръвен Център. Организатори на акцията са Областната организация на Българския Червен Кръст-Сливен и Отделението по Трансфузионна Хематология при МБАЛ „Д-р Иван Селимински”. Инициативата е в знак на солидарност към усилията за повишаване на обществената отговорност за спазване на правилата за движение по пътищата.

Желаещите да дарят кръв, нека заповядат всеки работен ден от 08.00 до 14.00 ч. в Отделение по трансфузионна хематология (Кръвен център), което се намира в ДКЦ 2, етаж 1.

Допълнителна информация и отговори на всички най-важни въпроси във връзка с даряването на кръв, може да намерите в сайта на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”.https://mbal.sliven.net/donation.php

Нека обединим усилия в името на живота!