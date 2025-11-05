Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 05.11.2025 г.

05.11.2025 10:50 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 04.11.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 05.11.2025 Г.

Нова Загора: 49-годише мъж е задържан в момент на извършване на взломна кражба от търговски обект в град Нова Загора. Около 2,30 часа тази сутрин в РУ-Нова Загора е получен сигнал от частна охранителна фирма, че след сигнал за взлом е заловила мъж в заведение за бързо хранене. Пристигналите на място полицейски служители са задържали криминално проявен мъж на 49 години от същото населено място. В него са намерени и иззети 40 кутии с цигари от различни марки. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Криминалисти работят по взломна кражба от гаражно помещение към частен имот в град Нова Загора. Сигналът е получен на 4 ноември. За времето от 18,00 часа на 3 ноември до 08,00 часа на 4 ноември неизвестен извършител е проникнал в гаража и е извършил кражба на ел. инструменти и други вещи. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Сливен: Криминалисти на РУ-Сливен са задържали криминално проявен мъж на 49 години за кражба от гараж в сливенския квартал „Сини камъни“. Заявлението е подадено на 2 ноември за взломяване на гараж и кражба на ел. инструменти, велосипед и други вещи. След проведените издирвателни действия извършителят е установен- криминално проявен мъж на 49 години от град Сливен. Задържан е за 24 часа. Предал е доброволно част от откраднатите вещи. Работата по досъдебното производство продължава.

Криминалисти от РУ-Сливен са задържали 39-годишен мъж и са иззели вейп устройства, съдържащи наркотично вещество. На 4 ноември при ежедневния контрол и наблюдение на лица, склонни към извършване на противоправни деяния, както и противодействие на наркоразпространението, в квартал на град Сливен е установен 39-годишен криминално проявен мъж. В хода на проверката в него са намерени и иззети 11 броя вейп устройства, съдържащи вещество, което е реагирало положително при полевия тест за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

38-годишна криминално проявена жена е задържана за кражба от търговски обект в град Сливен. Сигналът е получен на 4 ноември от охраната на обекта. Пристигналите на място полицейски служители са задържали жената. Тя доброволно е предала хранителни и нехранителни продукти, обект на кражбата. Отведена е в РУ-Сливен и задържана за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на РУ-Сливен работят по заявена кражба на оборотни пари от търговски обект в град Сливен. Сигналът е получен на 4 ноември. Пред органите на реда заявителят е обяснил, че на 3 ноември от магазина, в който работи, е извършена кражба на 370 лева. По случая се извършват издирвателни и процесуално-следствени действия. Образувано е досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита та населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.