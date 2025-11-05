05.11.2025 11:04 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Заповед № РД-11-12-022/05.11.2025 г. на Областен управител на област Сливен за определяне на наемател след проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Сливен, община Сливен,