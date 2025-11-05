Областният управител Чавдар Божурски бе гост на празника на „Военна полиция“

05.11.2025 13:05 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски бе гост на празника на Регионална служба „Военна полиция“ в Сливен. Тържественото честване се проведе днес (5 ноември).

Чавдар Божурски връчи поздравителен адрес на началника на РС „Военна полиция“ полковник Митко Митев. „Военна полиция“ изпълнява широк спектър от задачи, свързани със сигурността на Българската армия и цялото общество. Продължавайте и занапред да отстоявате честта на Службата и да посрещате с достойнство предизвикателствата на днешното динамично време! Пожелавам на личния състав здраве, сили, енергия и воля, много професионални и персонални успехи! Честит празник!“ – се казва в поздравлението на областния управител Чавдар Божурски.

По повод 34 години от възстановяването на „Военна полиция“ беше организиран Ден на отворените врати, показана бе военна техника и се проведе демонстрация на военнополицейската група за специализирани тактически действия. Прочетени бяха заповеди за повишение и награждаване на служители.

Сред гостите на празника бяха още Камен Костов, заместник-кмет на Община Сливен, старши комисар Димитър Величков, директор на ОДМВР, ръководители на регионални структури, представители на италианското командване на Многонационалната бойна група на полигон „Ново село“, сливенски ученици.