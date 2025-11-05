И тази година Общината ще отличи най-добрите спортисти на Сливен

05.11.2025 14:21 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

За пореден път Общината ще отличи най-добрите спортисти на Сливен, показали най-добри резултати през настоящата година в международни и национални първенства. Предложенията за десетте най-добри спортисти, най-добър треньор, най-добър отбор от колективните спортове, най-добър спортист с увреждания и за „Бъдеща звезда“ за 2025 г., се подават от спортните клубове в Сливен от 10 до 25 ноември, включително. В случаите, когато предстои състезание след крайния срок за подаване на документи, клубът трябва да уведоми комисията, за да може документите/предложенията да бъдат разгледани.

Регламентът за определяне на най-добрите спортисти беше обсъден с представители от сливенските спортни клубове. Те излъчиха и представители от състава на експертната комисия за разглеждане на внесените номинации, която ще обобщи резултатите.

В срещата участва заместник-кметът Пепа Чиликова, председателят на спортната комисия към местния парламент в Сливен Пламен Крумов и общинският експерт по спорта Силвия Никова.

Според регламента, за да бъде номиниран спортистът, задължително трябва да е състезател на сливенски спортен клуб, да е участвал в световни, европейски, балкански или републикански състезания.

По традиция за треньор на годината ще бъде номиниран личният наставник на победителя в анкетата за най-добър спортист за 2025 г. За най-добър отбор от колективните спортове ще бъде избран този с най-добри показатели през годината.

Най-добрият спортист с увреждания ще бъде посочен от председателя на Спортния клуб за хора с увреждания „Сини камъни“-Сливен.

В категорията „Бъдеща звезда“ – индивидуални спортове, всеки клуб номинира завоювалите първо място на държавния шампионат за всички възрасти и категории под 16 години, както и тези, завоювали I, II и III място на световни, европейски и балкански шампионати.

В категорията „Бъдеща звезда“ - колективни спортове, представител на всеки клуб номинира най-перспективната възрастова група от клуба.

Церемонията по награждаване на най-добрите спортисти на Сливен ще се състои на 15 декември.