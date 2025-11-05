Демонстрации и награди за празника на Военна полиция в Сливен

05.11.2025 14:27 , Връзки с обществеността

34 години от възстановяването на Военна полиция отбеляза в Сливен регионалната служба на ведомството. 5 ноември беше отбелязан с Ден на отворени врати, демонстрации на оборудване и акция за задържане на нарушител. Директорът на Регионална служба „Военна полизция“ - полковник Митко Митев, връчи награди на служители за високи постижения и заслуги в работата им.

Община Сливен беше представлявана от заместник-кмета Камен Костов, който връчи на полковник Митев поздравителен адрес от кмета Стефан Радев.

„Вашата служба е от много голямо значение за поддържането на реда и сигурността в нашата страна. Благодарим за вашата всеотдайност, професионализъм, доблест и отговорно изпълнение на служебния дълг“, пише в поздравителния адрес от кмета.

На събитието присъстваха още областният управител Чавдар Божурски, директорът на областната дирекция на МВР ст. комисар Димитър Величков, представители на регионални структури, на италианското командване на Многонационалната бойна група на полигон „Ново село“, както и ученици от Сливен.