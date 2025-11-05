Международен конкурс „Светите братя Кирил и Методий и кирилицата – вдъхновение от Бога“

05.11.2025 15:42 , Канцелария (Сливенска митрополия)

През 2025 година, по повод 1160 години от покръстването на българския народ и 1170 години от създаването на българската азбука, конкурсът „Свети Пимен Зографски“ предложи на своите участници темата: „Светите братя Кирил и Методий и кирилицата – вдъхновение от Бога“.

Така за поредна година, с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и със съдействието на Община Бургас, организаторите от ЦПЛР – Бургас и неделното училище „Свети Пимен Зографски“ успяха да вдъхновят повече от сто деца.

Делото на светите равноапостолни братя Кирил и Методий, което обединява във вярата и духовността народите, ползващи българската писменост, даде и на конкурса международен характер – той вече е с утвърден статут на международен форум.

Младите творци ще представят своите произведения в храм „Света Богородица“ на 7 ноември от 17:30 часа, когато ще се състои и церемонията по връчване на наградите и грамотите на отличените участници.