Сливен, кратки вечерни новини, 05.11.2025 г., сряда

ФК “Сливен” победи с 34-0 отбора на ФК “Златните войводи” с. Злати войвода, в мач от 8-ия кръг на А “Областна група” Сливен.

И тази година Община Сливен ще награди най-изявените спортисти, треньори и отбори, постигнали високи резултати в национални и международни състезания през 2025 г.

Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер разлюля Североизточна Гърция се усети по-високите етажи в Сливен.

Регионалната служба „Военна полиция“ в Сливен отбеляза 34 години от възстановяването на службата с Ден на отворени врати, демонстрации на оборудване и акция по задържане на нарушител.

В Сливен започва кампания по кръводаряване по повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който се отбелязва всяка трета неделя на ноември.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Психологът Катрин Федина обяви началото на нова серия групови срещи под името „Виждам те“, част от нейния Проект „Промяна към човечност“.