Програма за поклонение пред светините на преп. Гавриил Ургебадзе

По повод 30-годишнината от успението на свети Гавриил Ургебадзе (1929–1995), с благословението на Грузинския католикос-патриарх Илия II и на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, в България пристигат лични вещи — мантията, шапката, поясът, лична икона, която свети Гавриил е носел върху себе си, както и саморъчно направен от него кръст, изложени в църквата, която той е построил със собствените си ръце в родния си дом в гр. Тбилиси, както и икона с мощи на свети Гавриил Ургебадзе.
Светините ще придружава племенникът на свети Гавриил — Елгар Ургебадзе.
Инициативата е на Българо-грузинския духовен и културен център „Дарбази“, по благословението на игумена на Бачковската св. обител „Успение Богородично“ — Величкия епископ Сионий.
---
Програма за Бургас и Сливен
Бургас
21.11.2025 г. (петък), Въведение на Пресвета Богородица
9:00 ч. — Архиерейска св. Литургия в храм „Св. Богородица“, предстоявана от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.
13:00 ч. — Беседа с племенника на свети Гавриил — Елгар Ургебадзе, в храма.
Светините ще бъдат изложени за поклонение в храм „Св. Богородица“ до 18:00 ч. на 21.11.2025 г.
---
Сливен
22.11.2025 г. (събота)
9:00 ч. — Св. Литургия в катедрален храм „Св. вмчк Димитър Солунски“.
13:00 ч. — Беседа с племенника на свети Гавриил — Елгар Ургебадзе, в храма.
Светините ще бъдат изложени за поклонение в катедрален храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ до 15:00 ч. на 22.11.2025 г.