Учениците от 4.а и 4.б клас взеха участие в ателие „Творчество и красота“, посветено на 45-годишнината на Средно училище „Йордан Йовков“ – Сливен.
С вдъхновение и усмивки децата рисуваха върху плат и създадоха пъстри торбички и несесери, изпълнени с въображение, старание и любов към училището.
Творческата инициатива се осъществи с подкрепата на г-жа Ани Гочева – родител, класните ръководители г-жа Бояна Данева и г-жа Мария Грунова.
Малките художници показаха, че когато се работи с желание и сърце – всичко се превръща в красота!