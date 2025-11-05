05.11.2025 19:52 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 33

Учениците от 4.а и 4.б клас взеха участие в ателие „Творчество и красота“, посветено на 45-годишнината на Средно училище „Йордан Йовков“ – Сливен.

С вдъхновение и усмивки децата рисуваха върху плат и създадоха пъстри торбички и несесери, изпълнени с въображение, старание и любов към училището.

Творческата инициатива се осъществи с подкрепата на г-жа Ани Гочева – родител, класните ръководители г-жа Бояна Данева и г-жа Мария Грунова.

Малките художници показаха, че когато се работи с желание и сърце – всичко се превръща в красота!