АТЕЛИЕ „СРЪЧНИ РЪЦЕ“ – ТВОРЧЕСТВО, УСМИВКИ И ВДЪХНОВЕНИЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ЮБИЛЕЯ

В навечерието на 45-годишния юбилей на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, учениците от 3. клас превърнаха един обикновен учебен ден в истински празник на въображението!
Под ръководството на своите класни ръководители Мария Панова, Дора Георгиева и учителя в ЦОУД Здравка Монева, децата с ентусиазъм се включиха в творческото ателие „Сръчни ръце“.
С много старание, усмивки и искрящо въображение, малките творци изработиха уникални моливници – цветни, весели и изпълнени с настроение. Всеки от тях носи частица от детското въображение и любовта към училището.
Изработените творения ще красят класните стаи и ще напомнят на всички, че когато работим с вдъхновение и сърце, дори най-обикновените неща могат да се превърнат в произведения на изкуството.