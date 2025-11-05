Сливен. Новини от източника. Последни новини

АТЕЛИЕ „СРЪЧНИ РЪЦЕ“ – ТВОРЧЕСТВО, УСМИВКИ И ВДЪХНОВЕНИЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ЮБИЛЕЯ

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 34 минути | 23

Снимка 1

В навечерието на 45-годишния юбилей на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, учениците от 3. клас превърнаха един обикновен учебен ден в истински празник на въображението!

Под ръководството на своите класни ръководители Мария Панова, Дора Георгиева и учителя в ЦОУД Здравка Монева, децата с ентусиазъм се включиха в творческото ателие „Сръчни ръце“.

С много старание, усмивки и искрящо въображение, малките творци изработиха уникални моливници – цветни, весели и изпълнени с настроение. Всеки от тях носи частица от детското въображение и любовта към училището.

Изработените творения ще красят класните стаи и ще напомнят на всички, че когато работим с вдъхновение и сърце, дори най-обикновените неща могат да се превърнат в произведения на изкуството.

Снимки

Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Снимка 6
Снимка 7
Снимка 8
Снимка 9
Снимка 10
Снимка 11
Снимка 12
Снимка 13
Снимка 14
Снимка 15
Снимка 16
Снимка 17
Снимка 18
Снимка 19
Снимка 20

