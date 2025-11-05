ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ОТКРИВАТ „СВЕТА НА ЙОВКОВ“

05.11.2025 21:04 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 36

С много вълнение и усмивки учениците от първи клас се потопиха в магията на творчеството на своя патрон, участвайки в дидактичната игра лото „Светът на Йовков“. Под грижовното ръководство на г-жа Марияна Стоянова – логопед в училището, и с подкрепата на своя класен ръководител г-жа Събина Кутрова, малките откриватели направиха първите си стъпки в чудния свят на думите, героите и приятелството.

Целта на играта беше не само забавление, но и изграждане на умения за общуване, активно изслушване, правилно произношение и съставяне на собствени изречения. В същото време децата обогатиха знанията си за живота и творчеството на Йордан Йовков, като по един достъпен и вълнуващ начин откриха, че литературата може да бъде истинско приключение.

Всеки първокласник избра илюстрация от света на Йовков и я пресъздаде през своите очи и въображение – с цветове, емоции и усмивки. Така малките творци не само се докоснаха до красивото слово на писателя, но и показаха, че духът на Йовков живее във всеки от тях.