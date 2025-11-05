05.11.2025 21:23 , Невелина Кикьова (X СОУ )

СУ "Й. Йовков"

В ателието „Цветовете на доброто“ малките творци от първи клас доказаха, че добротата има безброй цветове и форми! Под ръководството на своите учители Събина Кутрова и Пламена Кирова, вдъхновени от темите за приятелството, споделянето и грижата към другите, децата сътвориха своя първа книжка – „Малки уроци по доброта за деца“.

С много въображение, труд и усмивки, първокласниците нарисуваха и написаха своите послания за това как всеки ден можем да бъдем по-добри – с едно мило слово, подадена ръка, споделена усмивка или просто с добър жест, който стопля сърцето.

Книжката събра най-сърдечните мисли, рисунки и истории на децата и се превърна в истинско съкровище от доброта и светлина. Ателието завърши с пъстра изложба на творбите и обща снимка, запечатала радостта, приятелството и обичта между всички участници.

„Най-важното, което научихме днес, е че добротата започва от нас самите“ – споделиха развълнувани малките автори, оставяйки след себе си не просто рисунки и думи, а уроци по човечност, които ще помним дълго.