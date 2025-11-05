05.11.2025 21:45 , Невелина Кикьова (X СОУ )

В СУ „Йордан Йовков“ – Сливен се проведе традиционната кръгла маса „Различният час по литература“, посветена тази година на актуалната тема: „Инструменти за проследяване на индивидуалния напредък на учениците".

В дискусията взеха участие учители от ОУ „Панайот Хитов“ – Сливен, ОУ „Юрий Гагарин“ – Сливен и ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен, които споделиха своя педагогически опит и добри практики в оценяването и проследяването на постиженията на учениците.

Сред гостите на събитието беше и г-н Стоян Стоянов – старши експерт по български език и литература в РУО – Сливен, който поздрави участниците и изрази своята подкрепа за инициативата и представените иновативни решения.

Акцент в кръглата маса беше представянето на иновативния продукт на СУ „Йордан Йовков“ – Analiziram-edu.

Платформата Analiziram-edu е предназначена за обективно проследяване и анализ на индивидуалния напредък на учениците, като дава възможност за системно събиране, визуализиране и анализ на данни, съобразени с компетентностния подход в обучението.

Analiziram-edu е одобрен от Министерството на образованието и науката и публикуван на официалната страница на МОН като пример за иновативна педагогическа практика.

Продуктът предизвика голям интерес сред присъстващите и получи висока оценка заради своята функционалност, лесна употреба и реален принос към модерното обучение.

Събитието премина в дух на професионализъм, вдъхновение и споделен опит.

Екипът на СУ „Йордан Йовков“ изразява сърдечна благодарност към всички участници в кръглата маса.