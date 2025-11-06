Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Населено място Образование
1088 01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
1089 01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
1091 01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно
1119 02.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно
1124 03.9.2025 г. 15.11.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
1179 15.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
1223 01.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно
1228 01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше
1229 01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше
1230 01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше
1231 01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше
1232 02.10.2025 г. 14.11.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно
1237 03.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТЪКЛА В СГРАДИ СЛИВЕН средно
1250 10.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ПЛЕТАЧ СЛИВЕН средно
1257 10.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ЛАБОРАНТ СЛИВЕН средно
1260 13.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ЛЕЯР СЛИВЕН средно
1275 20.10.2025 г. 21.11.2025 г. 1 ПАЗАЧ-ПОРТИЕР СЛИВЕН средно
1284 22.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно
1287 11.11.2025 г. 11.11.2025 г. 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
1288 11.11.2025 г. 11.11.2025 г. 5 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
1290 24.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно
1304 15.11.2025 г. 14.11.2025 г. 1 УЧИТЕЛ МУЗИКА СЛИВЕН висше
1305 15.11.2025 г. 14.11.2025 г. 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА СЛИВЕН висше
1306 25.11.2025 г. 11.11.2025 г. 1 ДЕТСКИ УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше
1308 03.11.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН висше/средно
1311 04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
1312 04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
1315 17.11.2025 г. 13.11.2025 г. 1 ПСИХОЛОГ СЛИВЕН висше