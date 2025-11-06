Заслужени отличия

06.11.2025 09:24 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

ОУ "Е. Багряна" (XII) | България

С гордост съобщаваме, че на финалния кръг от престижните олимпиади „Кингс“ се класираха: Елия Андреева от 6. „б“ клас, Божидар Андреев от 5. „в“ клас и Стефани Андреева от 1. „в“ клас.

Тримата се представиха успешно в квалификационния кръг на олимпиадите по четири учебни предмета – Български език и литература, Математика, Човекът и природата и Логика.

Техният отличен резултат е доказателство за старание, постоянство и любов към знанието.

Поздравяваме Елия, Божидар и Стефани за постигнатия успех и им пожелаваме уверено и вдъхновено участие във финалния кръг на олимпиади „Кингс“!