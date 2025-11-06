Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 06.11.2025 г.

06.11.2025 10:05 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 58

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 05.11.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 06.11.2025 Г.

Сливен: За по-малко от 24 часа криминалисти на РУ-Сливен и участък „Надежда“ са разкрили кражба на оборотни средства от търговски обект в град Сливен. Около 10,00 часа на 3 ноември от обекта са откраднати 370 лева от оборота. Кражбата е заявена на 4 ноември. След проведените незабавни издирвателни действия извършителят е установен. Той е криминално проявен и осъждан мъж на 30 години от град Сливен. Първоначално е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Притежание на наркотици са установили служители на сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен при ежедневния контрол и противодействие на наркоразпространението. На 5 ноември в град Сливен е извършена проверка на 37-годишен криминално проявен мъж. В него са намерени и иззети 11 опаковки, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Притежание на наркотици са установили полицейски служители при засилената патрулна дейност в град Сливен. Тази сутрин, около 01,15 часа, в сливенския квартал „Ст. Заимов“ екип на група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен е извършил проверка на 26-годишен мъж. В него е намерено и иззето пакетче, съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 5 ноември, в 18,50 часа, в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал за пострадал след падане от индивидуално електрическо превозно средство. Мъж на 36 години е получил нараняване след падане от индивидуалното електрическо превозно средство. Той се е движил по обособена велосипедна алея по бул. „Панайот Хитов“ в град Сливен. По първоначални данни е загубил управление над превозното средство. Настанен е за лечение в болнично заведение в град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

От края на месец октомври до сега служители на РУ-Сливен и сектор „Пътна полиция“ са състави 49 санкции и са иззели 12 индивидуални електрически превозни средства за редица нарушения: 12 за управление в район на пешеходна зона, 23 за неизползване на предпазна каска, 8 са управление в тъмната част на денонощието, един е демонстрирал управлявал без ръце, 1 без светлоотразителна жилетка, установени са 3 случая на придвижване на повече от един върху превозното средство и 1 санкциониран родител на дете под 16 години.

На 5 ноември, около 15,00 часа, в РУ-Сливен е получен сигнал от ЦСМП за приета жена на 80 години с фрактура на ръката, пострадала при пътен инцидент. След проведените издирвателни действия е установено, че малко по-рано същия ден на кръстовище с улици "Павел Милюков" и "Димитър Пехливанов- Добрович" в град Сливен пострадалата е влязла в съприкосновение с лек автомобил, управляван от жена на 29 години. Първоначално е отказал медицинска помощ. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита та населението

На 05.11.2025 г., в 12,43 часа, в РС ПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в стая на къща, намираща се на ул. „Харкан“ в град Сливен. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Собственичката – жена на 68 години, е отведена за преглед от екип на ЦСМП-Сливен. Унищожени са черна и бяла техника, 20 кв. м. опушени стени. Спасена е сградата. Най-вероятната причина за възникване на пожара е техническа неизправност в ел. сушилня.