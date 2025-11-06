Сливен, кратки вечерни новини, 06.11.2025 г., четвъртък

06.11.2025 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

На Световното първенство по армрестлинг, проведено в Баку, Азербайджан (26 октомври – 1 ноември 2025 г.), представителят на СККБ „100-те войводи Сливен Armwrestling Club“ Андреян Юриев отново спечели световната титла в своята категория.

Състезателите на Шахматен клуб „Сините Камъни“ отново се представиха блестящо и донесоха множество отличия за клуба на международния турнир „Тракийско конче“, проведен на 1 ноември 2025 г. в Стара Загора.

За пореден път, на 15 декември, Общината ще отличи най-добрите спортисти на Сливен, показали най-добри резултати през настоящата година в международни и национални първенства.

От началото на ноември Общинското предприятие „Градска мобилност“ в Сливен въведе нова услуга за своите клиенти - потребителите с активен месечен абонамент, които са предоставили мобилен номер в заявлението си, ще получават напомнящ SMS пет дни преди изтичането на абонамента им.

Регионална служба „Военна полиция“ в Сливен отбеляза 34 години от възстановяването на службата с Ден на отворени врати, демонстрации на оборудване и акция по задържане на нарушител.

Баща изкачи 12 пъти Карандила за лечението на сина си - Милен Шидеров от Сливен събира средства за диагностика на 9-годишния Габриел в Турция.

Инициативен комитет „За паметник на Радой Ралин в гр. Сливен“ и сдружение "Ти си Сливен" организират благотворителен концерт на 6 ноември от 19:00 часа в клуб “Тангра” с цел набиране на средства за изграждането на паметник на Радой Ралин в родния му град Сливен.