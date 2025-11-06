06.11.2025 15:26 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Пъстри и разнолики художествени творби украсиха фоайето на зала „Сливен“. Те са част от Благотворителната изложба „Градините на Богородица“, която бе открита на 5 ноември, сряда. Благотворителното събитие се организира от Обществен дарителски фонд – Сливен и Църковното настоятелство на храм „Света София“. То се осъществява с подкрепата на кмета Стефан Радев и благословията на Негово високопреосвещенство сливенският митрополит Арсений, които присъстваха на откриването на изложбата.

Общо 23 картини – пейзажи от Света гора на Дора Куршумова, са включени в изложба, от която средствата ще послужат за параклиса „Св. Мина“ в Сливен. Той е изграден през 1939 г. с дарение на Хаджи Кортеза Маринкева и досега се поддържа от дарители.

В рамките на изложбата се състояха прожекции на документалните филми „Мина“, свързан с историята на параклиса „Свети Мина“ и „Пътят на вярата“, посветен на „Света гора Сливенска“ . Режисьор на документалния труд е Владимир Белов.

Събитието уважиха още председателят на общински съвет – Сливен Димитър Митев, зам.-кметът Стоян Марков, представители на читалища, деца и младежи от неделни училища към сливенски храмове, ученици от сливенски училища и гимназии, организирани в клубове по интереси, свързани с дарителството, историята и културното наследство, млади възрожденци и други.

Всеки желаещ, да подкрепи кампанията, може да направи това и в Дарителската платформа Общността.com на интернет адрес www.общността.com