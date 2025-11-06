06.11.2025 16:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 40 минути | 30

Напредъка на проекта за изграждането на вътрешна и довеждаща инфраструктура на Индустриалния парк – северна зона, представиха днес на пресконференция в Сливен. Дейностите се изпълняват с подкрепата на Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез финансиране на инвестицията по Националния план за възстановяване и устойчивост. То е по процедура „Предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриалните райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции /„AttractInvestBG/, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“.

По думите на заместник-кмета по икономическото развитие Стоян Марков, който присъства на пресконференцията, това е първият голям проект, който се изпълнява на територията на парка. През месец май т. г., бе даден старт на строителните дейности за изграждането на инфраструктурата на мащабния обект, които до момента протичат в съответствие с предварително заложения план.

Извършеното по инфраструктурата от началото към днешна дата представи управителят на сливенския Индустриален парк Соломон Москона. Той информира, че за тези шест месеца е извършена значителна работа, съгласно плана. Сключени са всички договори за строителство и надзор по дейностите, изцяло изградени са разпределителна водопроводна мрежа, вътрешна канализационна мрежа, тръбно канална мрежа за разполагане на кабели ниско напрежение, които ще осигуряват захранването с електричество. Изградени са още вътрешна газоразпределителна мрежа, дъждовно-канализационна мрежа, физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи. Москона отчете, че на този етап финансовото изпълнение на двата вида инфраструктура – довеждаща и вътрешна, е съответно 54% и 45%. Той поясни, че посочените проценти представляват размера на изплатените суми по изцяло приключили дейности по конкретния проект. Относно физическото изпълнение на строителните дейности управителят заяви, че то тече по график, като за вътрешната – е 80%, за довеждащата инфраструктура – 70 %. Срокът за изпълнение на вътрешната инфраструктура на северната зона е 30 април 2026 г., а за довеждащата е до края на настоящата година - 31 декември 2025 г.

Отделно от дейностите, финансирани по ПВУ, са сключени допълнително два други договора – за изграждане на довеждащ газопровод и за присъединяване към „Електроразпределение Юг“.

Оставащите дейности по видове инфраструктура до края на изпълнението са свързани с улична мрежа и осветление, канализационна помпена станция, пътна връзка довеждащ газопровод и изграждане на довеждащ ел. кабел.

„Оптимисти сме спрямо графика, относно договорите и срока за изпълнение. Мога да кажа, че проектът ще бъде изпълнен в срок“, на мнение е Соломон Москона. След изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите в края на април 2026 г., предстои да бъдат назначени държавни приемателни комисии за въвеждане на всички изградени инфраструктури в експлоатация и присъединяването им към съответните мрежи.

Общата стойност на проекта е близо 23 млн. и 800 хил. лв., като съфинансирането е в размер на близо 6 млн. лв.

В обобщение зам.-кметът Стоян Марков подчерта, че Община Сливен е успяла да привлече максималното възможно безвъзмездно финансиране за изграждането на индустриалния парк в Сливен, който е най-големият извън територията на София и на трето място в цялата страна. Самото местоположение на парка и неговата логистика, според него, дават увереност, че инвестиционният интерес към обекта ще бъде голям. Обектът разполага със значителни логистични предимства – на неговата територия се намира до летище „Бършен“, на 100 км от пристанище и летище Бургас, 17 км от магистрала „Тракия“ и почти на равни разстояния от столиците София, Букурещ и Истанбул.

Марков информира, че е получено одобрение за финансиране на втория етап по изграждане на парка, което ще подобри значително инфраструктурата и свързаността не само на парка, но и на останалия бизнес и компании, които се намират в южната част на Промишлена зона. Като цяло ще даде още една свързаност с подбалканския път София-Бургас. Вторият етап ще бъде финансиран с нови 28 млн. лева по Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на Община Сливен, финансирана от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.