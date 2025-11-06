06.11.2025 15:59 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 59

В приемния ден на кмета жители на общината поставиха проблеми пред Стефан Радев от личен и обществен характер. По различни казуси той заяви, че ще бъдат направени проверки. Също така се ангажира, че ще бъдат премахнати съоръжения, които пречат на преминаването на автомобили и шофьорите правят нарушения.

Заместниците на Стефан Радев и секретарят на Общината също имаха приемен ден. Пред тях бяха поставени лични и служебни въпроси, както и за ремонтни дейности и предложения за облагородяване на градската среда.

Ръководството на Общината провежда приемни с граждани през първия четвъртък от всеки месец през годината. Записването е три дни преди това – в понеделник от 8.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.