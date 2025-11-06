Открити уроци в 6. и 7. клас

06.11.2025 20:21 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

На 5 ноември 2025 г. в "VI „Б“ и VII „А“ клас в ОУ "Елисавета Багряна" се проведоха открити уроци по география и икономика на тема „Население и политическа карта на Южна Америка“ и по история и цивилизации на тема „Българската освободителна революция: по пътя на легиите и четите“.

Откритите уроци бяха проведени от г-н Йордан Тенев и г-н Даниел Андров като част от майсторски клас на тема: „Развиване на функционалната грамотност на учениците чрез работа с различни източници“.

Учениците демонстрираха своите знания и умения чрез разнообразни интерактивни и творчески задачи. Те имаха възможност да се потопят в епохата на Българското възраждане, да влязат в ролята на бележити исторически личности и да анализират исторически източници.

В урока по география и икономика интерактивните дейности включваха решаване на кръстословица, както и гледане и анализ на видеоматериали, свързани с темата.

Гости на откритата практика бяха доц. Виолета Георгиева – преподавател във Великотърновския университет, г-жа Ралица Василева – старши експерт ОНГОР в РУО – Сливен, както и учители от други училища в града, преподаватели и представители на ръководството на ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен.