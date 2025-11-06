06.11.2025 21:02 , Невелина Кикьова (X СОУ )

На 5 ноември 2025 г., в празничната седмица, посветена на 45-годишния юбилей на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, училищният двор се изпълни с глъч, смях и радостни детски гласове! На спортната площадка се проведе обичаното състезание „Мама, татко и аз“ – истински празник на спорта, семейството и училищния дух.

Тази година в надпреварата се включиха първокласници и техните родители, разделени в два енергични отбора – „Вихър“ и „Светкавица“. Участниците се впуснаха в забавни спортни игри, изпълнени с усмивки, аплодисменти и неподправен ентусиазъм.

Децата показаха упоритост и хъс, родителите – неуморим дух и подкрепа, а всички заедно – чудесен пример за екипност, приятелство и взаимопомощ. Всяка победа бе споделена, всяка усмивка – заслужена, защото най-ценното бе, че са заедно.

Сърдечни благодарности на г-жа Снежана Колева, г-жа Събина Кутрова и г-жа Пламена Кирова, които превърнаха този ден в незабравим празник на семейството, радостта и движението!

Благодарим на всички родители и ученици, които се включиха и показаха, че най-голямата победа е споделената радост!