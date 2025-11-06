СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА – 45 ГОДИНИ СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ – СЛИВЕН

06.11.2025 22:05 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 2 часа | 14

На 5 ноември 2025 г., в седмицата, посветена на 45-годишния юбилей на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, се проведе едно от най-топлите и вълнуващи събития – „Среща на поколенията“. Училището ни отвори врати, за да посрещне с обич и признателност нашите скъпи учители от миналите години – хората, посветили живота си на образованието, на децата и на духа на Йовковото училище.

Срещата започна с видеоприветствие от директора г-жа Диана Кънева, която, макар и отсъстваща по служебен ангажимент, намери сърдечен начин да поздрави своите бивши колеги. Вълнуващите ѝ думи предизвикаха усмивки и трепет в очите на всички присъстващи.

След това с топло и искрено слово се обърна заместник-директорът г-жа Невелина Кикьова, която изрази благодарност, обич и преклонение към поколенията учители, оставили следа в училището.

Празничната атмосфера беше допълнена от музикален поздрав и танц, изпълнени от учениците от начален етап под ръководството на г-жа Дора Георгиева. С детска искреност и плам малките Йовковци напомниха, че духът на училището продължава да живее в сърцата им.

Последва вълнуващ рецитал, посветен на Йордан Йовков, подготвен от учениците от прогимназиален и гимназиален етап под ръководството на г-жа Ивелина Ангелова и г-жа Анна Енчева. Той докосна дълбоко гостите, а мнозина не скриха сълзите си от умиление и гордост.

След това гостите се впуснаха в едно вълнуващо пътешествие из училището – разгледаха класните стаи, специализираните кабинети, модерния STEM център и сензорна стая. Навсякъде ги посрещаха усмивки, цветя и спомени.

Денят завърши с почерпка, разговори и много споделени емоции – смях, сълзи и сърдечни прегръдки.

Бившите колеги поднесоха на училището специален подарък – картина, изобразяваща живописното село Жеравна, и саксийно цвете, символ на красота и продължение. А домакините им отвърнаха с малък, но специален подарък за всеки – жест на уважение и признателност.

Всички си тръгнаха щастливи, усмихнати и развълнувани, с пожелание тази топла традиция да продължи и в бъдеще.

Благодарим от сърце на всички, които уважиха поканата и споделиха с нас тази незабравима „Среща на поколенията“!

Тя ни напомни, че училището не е просто сграда – то е дом на спомени, приятелства и дух, който свързва поколенията в едно голямо семейство, наречено СУ "Йордан Йовков".