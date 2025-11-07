Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 07.11.2025

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Населено място Образование

1088 01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

1089 01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

1091 01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно

1119 02.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно

1124 03.9.2025 г. 15.11.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

1179 15.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно

1223 01.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно

1228 01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше

1229 01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

1230 01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше

1231 01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше

1232 02.10.2025 г. 14.11.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно

1237 03.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТЪКЛА В СГРАДИ СЛИВЕН средно

1250 10.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ПЛЕТАЧ СЛИВЕН средно

1260 13.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ЛЕЯР СЛИВЕН средно

1275 20.10.2025 г. 21.11.2025 г. 1 ПАЗАЧ-ПОРТИЕР СЛИВЕН средно

1284 22.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно

1287 11.11.2025 г. 11.11.2025 г. 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

1288 11.11.2025 г. 11.11.2025 г. 5 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

1290 24.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

1304 15.11.2025 г. 14.11.2025 г. 1 УЧИТЕЛ МУЗИКА СЛИВЕН висше

1305 15.11.2025 г. 14.11.2025 г. 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА СЛИВЕН висше

1306 25.11.2025 г. 11.11.2025 г. 1 ДЕТСКИ УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше

1308 03.11.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН висше/средно

1311 04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

1312 04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

1315 17.11.2025 г. 13.11.2025 г. 1 ПСИХОЛОГ СЛИВЕН висше

1323 06.11.2025 г. 12.12.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

