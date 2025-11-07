Откриват нов Младежки център в Твърдица на 8 ноември

07.11.2025 09:08 , Людмила Калъпчиева

преди около 1 час

На 8 ноември 2025 г. (събота) от 12:00 ч., в сградата на старото училище в Твърдица ще бъде открит новият Младежки център, създаден по инициатива на Община Твърдица и СУ „Неофит Рилски“.

Центърът предлага модерно пространство за спорт, творчество и отдих, включващо фитнес зала, зала за билярд и тенис на маса, както и зона за релакс и настолни игри.

Всички жители и гости на общината са поканени да присъстват и да споделят този специален момент, с който се дава ново начало за младите хора на Твърдица.