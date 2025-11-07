07.11.2025 09:30 , Людмила Калъпчиева

Потребителите предпочитат разговор с търговеца на място или по телефона, но така нямат доказателства

Подценяването на писмената жалба в спор с търговец може да остави правата ни без защита. Това напомнят в новия подкаст епизод на “Ние, потребителите” по повод множество случаи, в които хората се оказват затруднени да решат възникнал казус заради липсата на доказателства, че са информирали продавача за установено несъответствие на закупена стока или услуга.

“Когато потребителските ни права са засегнати - под афект, в желанието да си спестим време и усилия, ние често търсим бързо решение на проблема с търговеца. Оплакваме се на място или се обаждаме по телефона, но устният сигнал не ни носи защита, защото не оставя следи”, обяснява Габриела Руменова – автор и водещ на подкаста.

Законът дава право на потребителя да отправи жалбата си към търговеца както устно, така и писмено. В интерес на клиента обаче е да избере писмената форма, защото само така ще има доказателство за датата на подаване, съдържанието на оплакването и конкретното искане за решение.

“Някои търговци съзнателно насърчават клиентите „да не си усложняват живота“ с писмени жалби. Това изглежда удобно, но всъщност е начин да се препятства упражняването на едно гарантирано със закон право и потребителят остава уязвим. Без писмено доказателство търговецът може да твърди, че не е уведомен за проблема и изобщо да не отговори, а ако подадете жалба срещу него до контролните орагани или до съда, няма да имате доказателства, че преди това сте се обърнали към него и той не е спазил закона.”, разяснява още Руменова.

Писмената жалба е ключова, защото дава доказателства за това, че сте подали сигнала си надлежно и в срок, както и че сте описали казуса и сте отправили искане за решаването му. Тя позволява да се проследи спазването на срока за отговор от страна на търговеца и го задължава да отговори в законоустановен срок, писмено! Писмената жалба служи и като база за последващи действия (например към контролни органи или съд). Тя може да бъде депозирана на хартия, по имейл или с препоръчано писмо. Може да се използва и онлайн форма, но така потребителят няма да има копие за себе си.

Разговор на място с продавач или управител, както и телефонно обаждане до търговеца съвсем не са достатъчни. Така рискувате да получите неофициално устно уверение от типа „ще го оправим“, но това не създава доказателства и не задължава търговеца с конкретни действия и срок.

“Когато са нарушени правата Ви, устният разговор е добро начало, но писмената жалба е вашият истински щит. Тя доказва кога сте подали сигнала, какво сте поискали и дали сте получили отговор в срок. Устното възражение е като да говорите на вятъра – следа не остава. Някои търговците използват това и ви насърчават да не подавате писмени жалби, защото така за тях е по-лесно, а за вас – по-лошо. Не се поддавайте, а се борете за правата си неуморно и докрай!”, казва в заключение Габриела Руменова и обобщава: „Без писмена жалба сте като войник без щит – имате право да се защитите, но нямате с какво.“.

