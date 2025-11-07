Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 07.11.2025 г.

07.11.2025 10:11 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 80

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 06.11.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 07.11.2025 Г.

Нова Загора: Притежание на наркотични вещества са установили полицейски служители на РУ-Нова Загора при операция за установяване на лица, занимаващи се с производство и разпространение на наркотични вещества. В хода на операцията на 6 ноември в град Нова Загора е извършена проверка на лек автомобил “БМВ“. Пробата за употреба на наркотици на водача, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. От автомобила са иззети различни опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при теста за наркотици. Задържани са водачът на автомобила и двама пътници. По случая са образувани досъдебни производства.

Сливен: Притежание на наркотици са установили служители на участък „Надежда“ към РУ-Сливен при операция за установяване на лица, занимаващи се с производство и разпространение на наркотични вещества. На 6 ноември в хода на операцията в кв. „Надежда“ е извършена проверка на криминално проявен мъж от град Сливен. В него е намерено пликче, съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Тежко пътно произшествие затвори тази сутрин пътя Сливен-с. Самуилово. Сигналът за произшествието е получен в 07,35 часа. На място има екипи на пътна полиция и експерти. Извършва се оглед. По първоначални данни са се ударили три леки автомобила. Има един загинал. Няма данни за други пострадали. Причините за произшествието са в процес на установяване.

Пожарна безопасност и защита та населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.