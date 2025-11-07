На Архангеловден Гавраилово чества празника на селото

07.11.2025 12:04 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Навръх свети Архангел Михаил село Гавраилово отбелязва празника на селото. Събитията от програмата за Архангеловден започват още днес, 7 ноември, със спортен празник. Той ще се проведе от 14 ч. в Основно училище „Найден Геров“ с. Гавраилово.

Празничният 8 ноември ще започне с церемония по поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните жители на селото. Началото е от 10 ч.

Тържествената служба за здраве и благополучие в местната църква „Св. Архангел Михаил“ ще започне от 11 ч.

Организатори на празника са Кметството в селото, Община Сливен и НЧ „Слънце-1928“ – с. Гавраилово.