Полицията в Сливен отбелязва своя професионален празник

На 8 ноември българската полиция отбелязва своя професионален празник- Деня на Св. Архангел Михаил. С тържествено събрание ръководството на ОДМВР-Сливен почете празника и награди свои служители, които са се отличили с професионализъм, инициативност и с работата си са допринесли за издигане авторитета на полицейската професия. Признание за своя труд получиха 73 служители в отдели, сектори, районните управления, участъци и други звена на Областната дирекция на МВР в Сливен.

„В навечерието на нашия професионален празник искам да ви благодаря за отличната работа и постигнатите добри резултати, с които може да се похвалим в края на 2025 година. От професионализма и ефективността на нашата работа зависи да оправдаем очакванията на обществото и аз съм убеден, че имаме силите и волята да го направим. Изключително съм щастлив, че все повече млади хора избират полицейската професия за свое призвание.”, каза в обръщението си към полицейските служителите директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Димитър Величков.

Със заповеди за професионално изпълнение на важни служебни задачи, свързани с провеждане на редица специализирани операции и множество оперативно-издирвателни мероприятия, довели до разкриване на престъпления и задържане на извършители, старши комисар Димитър Величков награждава с колективна парична награда служители в сектор „Криминална полиция” към РУ-Сливен и сектор „Специални тактически действия. С „ПИСМЕНА ПОХВАЛА” са наградени 61 служители от отдели „Разследване”, „Охранителна полиция”, сектор „Пътна полиция, участъци „Петолъчка” и Надежда” и РУ-Нова Загора.

В заключение старши комисар Величков пожела на служителите здраве, сили и оптимизъм. Изказа благодарности на техните семействата за търпението, разбирането и съпричастността към трудната и отговорна работа на полицая: „Нека Св. Архангел Михаил ви закриля, да ви дава сили, за да се справите с предизвикателствата, пред които се изправяме всеки ден! Нека сте достойни за професията, която сте избрали”.

Честването на празника на полицията е въведено през 1924 година по инициатива на софийския градоначалник - О.З. подполковник Георги Кисьов. За определяне на светеца-патрон на полицията е потърсена консултация от Светия синод. Писменото мнение на Митрополит Стефан изяснява следното:

“Всички ангели, които са отредени да се борят за мира и правдата, за реда и справедливостта се намират под началството на великия Архистратег Михаил. Този празник, който олицетворява и на небето ред, власт и дисциплина и царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда за патронен празник на полицията, която има за цел да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазване на законите в страната, чрез които се гарантират животът, имотът и свободата на гражданите”.