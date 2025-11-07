Обръщение на областния управител Чавдар Божурски към полицаите от област Сливен

07.11.2025 14:54 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 34 минути | 25

Уважаеми колеги,

Приемете моите сърдечни поздрави по повод професионалния празник на българската полиция 8 ноември!

Денят, в който Българската православна църква чества свети архангел Михаил, е избран неслучайно и за празник на служителите на реда. Защото първият сред небесното войнство е олицетворение на властта и силата, порядъка и защитата, смелостта и мъжеството. Точно такъв трябва да бъде образцовият полицай и вярвам, че всички вие се стремите именно към това.

Да си полицай е привилегия и гордост, но в същото време – дълг и отговорност. Бъдете достойни за тази висока чест и продължавайте да се трудите неуморно за благото на цялото общество!

Пожелавам на всеки един от вас здраве и сили, упорство и постоянство и подкрепа и разбиране от страна на близките!

Честит празник!

С уважение:

Чавдар Божурски

Областен управител на област Сливен