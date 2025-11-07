07.11.2025 14:59 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

С откриване на паметна плоча на своя патрон Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“ отбеляза празника на училището. Своите поздравления към ръководството, екипа и учениците на школото отправи заместник-кметът Пепа Чиликова. Тя връчи поздравителен адрес от кмета Стефан Радев на директора на гимназията инж. Татяна Башева-Кънева.

„Днешният ден е особено важен и значим – на 7 ноември е родена Мария Склодовска-Кюри, чието име носи вашата гимназия. Продължавайте да задавате високите стандарти в обучението на вашите възпитаници, бъдете все така устремени към надграждане и развитие на една от най-престижните гимназии в Сливен! Убеден съм, че следвайки традициите, ще останете важна част от цялата структура на развитието на нашия регион“, пише в адреса кметът.

В него той поздравява всички преподаватели и ръководители, които през годините са били неизменна част от подготвителния процес на учениците, вдъхновявали са ги и са ги мотивирали по пътя на обучението.

„Днес с гордост можем да отбележим, че бивши възпитаници на гимназията са успешни ръководители, научни работници, мениджъри, което е най-големият измерител за качеството на образование в училището. Продължавайте все така уверено и с мисъл за бъдещето да пишете историята на гимназията!“, пише още Стефан Радев.

След откриването на паметната плоча, беше открит и вторият STEM център в училището.

Сред гостите на събитието бяха също министър-съветникът в Посолството на Република Полша и директор на Полския институт в София Малгожата Хейдук-Громек, началникът на РУО-Сливен Боян Аксаков, директори и преподаватели от сливенски училища, бивши ученици и приятели.

През 2024 година Общинският съвет в Сливен одобри предложението улицата, на която се намира гимназията, да носи името на Мария Кюри.

Мария Склодовска-Кюри е родена на 7 ноември 1867 година във Варшава. Тя е полско-френски физик и химик, пионер в областта на радиологията и първи носител на две Нобелови награди. Тя е и единствената жена носител на Нобелова награда в две различни области на науката – физика и химия. Мария Кюри е първата жена преподавател в Сорбоната.