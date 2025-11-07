Сливен, кратки вечерни новини, 07.11.2025 г., петък

07.11.2025 15:57 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“ в Сливен отбеляза своя празник с тържествено откриване на паметна плоча, посветена на своя патрон и откриване на нов STEM център.

Село Гавраилово отбелязва своя празник на Архангеловден – 8 ноември.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

В приемния си ден кметът на Сливен Стефан Радев се срещна с жители на общината, които поставиха пред него различни въпроси и проблеми от личен и обществен характер.

Дейностите по първия етап от проекта за изграждане на Индустриалния парк – северна зона в Сливен напредват по план.

Във фоайето на зала „Сливен“ беше открита благотворителната изложба „Градините на Богородица“, посветена на събирането на средства за параклиса „Свети Мина“ в Сливен.

Изпълнителният съвет на партия ДСБ на национално ниво ще заседава през уикенда в Сливен.