Архиерейска вечерня с петохлебие в село Тънково

07.11.2025 19:40 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 19 часа | 20

На 7 ноември 2025 г., в навечерието на Архангеловден, в храм „Св. архангел Михаил“ в село Тънково бе отслужена Архиерейска вечерня с петохлебие по повод храмовия празник.

Вечерното богослужение бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение със ставрофорен иконом Петър Василев, ставр ик. Божидар Желев, прот. Ромил Георгиев, прот. Димитър Петрушев, председател на храма, свещеник Валентин Георгиев, свещеник Рафаил Комитов, иеромонах Паладий - брат на Поморийския манастир, свещеник Пантелеймон Дамянов и архидякон Поликарп.

Песнопенията по време на богослужението бяха огласени от г-н Иван Млечков, секретар на Сливенска митрополия и г-н Александър Учиков.

В края на вечернята, свещеник Рафаил Комитов бе удостоен с църковното отличие „протойерей“, като знак на признателност за неговото усърдно служение и ревност в пастирската му дейност. И пострига за четци и певци Андрей и Вадим.

В своето архипастирско слово митрополит Арсений насочи вниманието на вярващите към почитането на Небесното и безплътно Ангелско войнство, начело със св. архангел Михаил – водач на Небесните сили. Владиката подчерта, че Църквата вижда в ангелите не само служебни духове, но и пример на пълно послушание, чистота и служение на Божията воля, като призова всички да следват техния пример в послушание, смирение и ревност по Бога.