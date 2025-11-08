Частично нарушено водоподаване в гр. Сливен на 08.11.2025г.

08.11.2025 10:45 , Диспечер (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди около 1 час | 30

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че

при възобновяване на водоподаването към висока зона на гр. Сливен след

изпълнение на строително-монтажните дейности на 07.11.2025 г. по изпълнение

на връзка на Главен клон I висока зона с резервоар V=5000 м3 „Бункера“, в

отделни точки на вътрешната водопроводна мрежа, налягането не достига

оптимални стойности.

За преодоляване на създалата се непредвидена ситуация, екипи на фирмата

изпълнител на проекта, подпомогнати от екипи на ВиК Оператора, работят без

прекъсване от момента, в който е установен проблема за неговото отстраняване и

възобновяване на нормалното водоподаване във възможно най-кратки срокове.

ВиК Сливен ООД, ще осигури водоноски, които да са на разположение на

гражданите.

Водоноските ще бъдат позиционирани на следните места:

1. Кв. „Звездите“, бл. 55, до автобусната спирка на текстилния техникум

2. На кръстовището на Бул. „Панайот Хитов“ с Бул. „Стефан Стамболов“

(кръговото)

3. Кв. „Клуцохор“ на ул. „Хан Крум“ №43 (до Еконт)

4. Кв. „Българка“, до бл. 84 (до ДГ „В. и Х. Папазян“)

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор

на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект

BG16FFPR002-1.001-0002 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната

и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000

еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД – фаза 2“, процедура №

BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало

през периода 2014-2020 г.“, финансиран от Програма „Околна среда 2021-2027 г.“.

Приоритет 1 „Води“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.